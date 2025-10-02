Francia, i convocati di Deschamps: c’è Nkunku

02/10/2025 | 15:24:18

La nazionale francese ha diramato la lista dei convocati stilata dal CT Didier Deschamps per le prossime sfide contro Azerbaigian e Islanda.

Tra gli “italiani” presenti spicca il nome di Christopher Nkunku: il rossonero torna in nazionale dopo quasi un anno di assenza a causa dei numerosi infortuni che lo hanno tenuto ai box durante la scorsa stagione. Insieme a lui figurano anche i compagni di squadra Mike Maignan e Adrien Rabiot, oltre a Manu Koné della Roma e Khéphren Thuram della Juventus.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba

Difensori: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Manu Koné, Michael Olise, Adrien Rabiot, Khéphren Thuram

Attaccanti: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Kingsley Coman, Hugo Ekitike, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku

Foto: Instagram Francia