Reduce dall’eliminazione agli ottavi di Euro 2020 contro la Svizzera ai rigori, la Francia è tornata ieri sera in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, pareggiando per 1-1 contro la Bosnia. Un risultato abbastanza deludente per la selezione allenata da Didier Deschamps. Anche il giudizio de L’Equipe è impietoso: “Il rientro è pessimo”, titola infatti il prestigioso quotidiano transalpino.