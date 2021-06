Francia e Germania fuori agli ottavi: prima volta dal 1950

Dopo l’eliminazione a sorpresa della Francia, ieri anche la Germania è andata fuori da questi Europei. Le due storiche Nazionali sono uscite entrambe agli ottavi di finale: non succede spesso, anzi. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, non c’è almeno una delle due nelle prime 8 squadre di un grande torneo internazionale per la prima volta dal 1950: quell’anno, la Germania fu esclusa dal Mondiale perché ritenuta responsabile della guerra e la Francia non si qualificò.

FOTO: Twitter Germania