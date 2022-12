Francia, dopo Upamecano e Rabiot, anche Coman accusa l’influenza

Domenica alle 16 si giocherà la partita più importante dell’anno, per qualsiasi giocatore. Una finale di un Mondiale è il sogno di qualsiasi appassionato di calcio. Alcuni giocatori della Francia, però, rischiano di saltarla a causa di un’influenza. Rabiot e Upamecano non hanno preso parte alla finale contro l’Argentina proprio per questo motivo. Ora anche Coman ha riscontrato lo stesso problema di Rabiot e Upamecano ed potrebbe essere rischio per la finale, secondo Deschamps, però, il problema sarebbe la troppa aria condizionata: “Non c’è preoccupazione per una possibile epidemia, sono casi di febbre dovuti all’aria condizionata negli stadi e nei vari ambienti che ci circondano. Certo, ormai siamo sensibili a tutto ciò che è virale e abbiamo preso le dovute misure”.

Foto: Twitter Bayern