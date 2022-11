Deschamps trema. Benzema si ferma di nuovo. Entro lunedì potrà essere sostituito

Inizio di stagione complicata per Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid, riaggregato proprio oggi ai compagni di Nazionale, si è nuovamente fermato per un problema muscolare. Ennesima ricaduta per il Pallone d’Oro, che ha avuto un inizio di stagione davvero complicato, e che sperava di poter tornare in una buona forma per il Mondiale, ma così non è. Doccia fredda per Deschamps che sicuramente dovrà fare a meno del giocatore per l’esordio di martedì contro l’Australia. Secondo quanti riportato da L’Equipe, Benzema rischia addirittura di tornare a casa. Il termine ultimo per convocare un eventuale sostituto è lunedì. Domani Deschamps capirà il da farsi.

Foto: twitter Francia