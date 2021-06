La Francia perde Ousmane Dembelé per diverse partite. L’esterno del Barcellona, costretto ad uscire nel finale della sfida contro l’Ungheria per un problema al tendine del ginocchio, non sarà a disposizione di Deschamps per il match decisivo contro il Portogallo di mercoledì.

Come riporta L’Equipe, il classe ’97 è a rischio anche per l’eventuale ottavo di finale che avrà per protagonisti i Bleus in caso di qualificazione.