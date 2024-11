Kylian Mbappé non ci sarà contro l’Italia. Stando quanto riportato dall’Equipe, come già accaduto a ottobre, Didier Deschamps ha deciso di non convocare il campione del Real Madrid che sta attraversando un momento piuttosto delicato per vicende extra-calcistiche, ma anche per un rendimento che col club spagnolo non è all’altezza delle attese. Dunque, Mbappé non sarà a disposizione contro Israele e Italia.

Foto: Twitter Euro2024