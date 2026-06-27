Francia, Deschamps dirige l’allenamento dopo i funerali della mamma

27/06/2026 | 21:54:37

L’allenatore della Francia, Didier Deschamps, ha raggiunto la sua nazionale negli Stati Uniti, dopo essere tornato alcuni giorni in Francia, in seguito alla morte della madre. A renderlo noto è stata nelle ultime ore direttamente la Federcalcio francese. Deschamps, ricordiamo, ha saltato la vittoria per 4-1 contro la Norvegia di ieri sera, che ha donato il primo posto ufficiale ai francesi nel girone. La Francia ora attende la Svezia, martedì sera, ai sedicesimi di finale, e Deschamps sarà al suo posto.

Foto: Instagram Francia