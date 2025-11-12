Francia, Deschamps convoca Khephren Thuram per sostituire Camavinga

12/11/2025 | 22:30:50

In casa Francia defezione dell’ ultima ora, con Eduardo Camavinga che ha dovuto lasciare il ritiro dei Boues. Al suo posto, è stato convocato Khephren Thuram che raggiungerà il ritiro della Francia nelle prossime ore. A comunicarlo la stessa federazione transalpina attraverso la seguente nota: “Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram è stato convocato da Didier Deschamps come sostituto della nazionale francese mercoledì 12 novembre”.

