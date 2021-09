Francia-Bosnia 1-1, Dzeko: “Avremmo potuto spingere di più, ma è un punto importante”

Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dalla Bosnia in casa della Francia, Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della UEFA per commentare il match. Ecco le sue parole:

“Probabilmente nel secondo tempo avremmo potuto spingere un po’ di più, ma la Francia ha ottimi giocatori, specialmente davanti, ed è pericoloso lasciarli nell’uno contro uno. Così non abbiamo preso rischi, anche perché questo punto è molto importante per noi”.

Foto: Twitter City