Francia, Benzema potrebbe recuperare e fare ritorno in gruppo

Da come riporta rmc sport, il pallone d’oro francese, Benzema, sta recuperando dall’infortunio alla coscia. L’attaccante francese non essendo stato escluso dai convocati da Deschamps, potrebbe clamorosamente fare ritorno in gruppo e quindi giocare le prossime partite dei Mondiali. La decisione verrà presa dai medici del Real Madrid e della Francia.

Foto: Instagram Benzema