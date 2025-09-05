Francescoli (ds River): “Mastantuono? Veri i contatti con il PSG, ma il Real era il suo posto”

Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate da quasi 12 anni, ha analizzato con AS l’arrivo del gioiellino argentino Franco Mastantuono al Real Madrid. Di seguito le dichiarazioni salienti del Principe: “Mastantuono è un giovane con enorme talento e grande maturità. Oltre all’eccellenza tecnica, colpisce la sua personalità. Ha appena compiuto 18 anni, ma gioca in campo come qualcuno molto più grande, con più esperienza. La sua tecnica gli permette di muoversi con disinvoltura, ma intelligenza e personalità sono virtù che lo accompagneranno per tutta la vita. È un giocatore diverso dagli altri. Non ho dubbi su questo”. Sull’interesse di molti club europei: “Sì, ha suscitato grande attenzione fin dal debutto e diversi club erano interessati, ma quando è arrivato il Real Madrid, Franco ha scartato tutto il resto. Ha sempre avuto chiara la sua scelta e credo abbia fatto la decisione giusta. È il suo posto: un giocatore speciale per un club speciale, che ammiriamo e con cui abbiamo un ottimo rapporto. Per questo, quando è emersa l’opzione Madrid, tutti abbiamo seguito quella strada e, per fortuna, le trattative si sono concluse bene”. Sull’accordo con il PSG: “Ci sono stati contatti e il ragazzo stesso ha confermato di aver parlato con Luis Enrique, ma il Real Madrid ha reagito rapidamente, chiudendo le opzioni dei francesi e degli altri club. Eravamo tutti determinati a trovare un accordo con il club spagnolo”. Sul futuro: “Credo che Franco farà parlare molto in Europa. È pronto e crescerà ancora. Sono convinto che trionferà al Real Madrid, nonostante la difficoltà di affrontare una sfida del genere, e diventerà un calciatore molto importante in Europa. Gli auguro tutto il meglio perché lo apprezziamo davvero”. Una chiosa finale: “Al River ci saranno sempre giovani di alto livello. Mi piace molto Juan Cruz Meza, centrocampista offensivo di 17 anni che ha già debuttato in prima squadra. È un calciatore che crea gioco, ha tecnica e buon fisico. Ho una predilezione speciale per lui. Suo fratello Max, 15 anni più grande, è anch’egli nostro giocatore”.

Foto: Instagram Mastantuono