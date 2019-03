Di Francesco-Roma, ultimo allenamento. Addio a un passo. Ranieri unica strada

Eusebio Di Francesco ha diretto quello che potrebbe (dovrebbe) essere l’ultimo allenamento con la Roma. L’addio è a un passo, paga lui, per ora soltanto lui, malgrado i mille strafalcioni commessi da tanti altri (Monchi in testa) nell’ultimo periodo. Il suo isolamento di ieri dopo la partita, la decisione di non parlare, la necessità di scegliere il silenzio erano segnali inequivocabili. Già prima di stasera dovremmo arrivare alla soluzione definitiva su una scelta ormai fatta. Pronto Claudio Ranieri, da ieri pomeriggio unico profilo disponibile dopo la decisione di non andare su Paulo Sousa (destinato da ieri al Bordeaux), malgrado il pressing di Franco Baldini che lo aveva convinto ad aspettare. Ranieri traghettatore della Champions, vicino il suo ritorno a Roma dopo l’esperienza dal 2009 al 2011. E dopo il recente naufragio in casa Fulham. A quasi 68 anni un’altra volta la Roma, suo grande amore, per pochi mesi.

Foto: Twitter ufficiale Roma