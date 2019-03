Di Francesco paga per tutti. Ma Monchi quando si dimette? E’ l’ora

Eusebio Di Francesco paga per tutti. E’ lui Il capro espiatorio della stagione fin qui orribile della Roma, ma non è certo lui l’unico colpevole. E neanche il primo. La gestione recente della Roma è stata troppo improvvisata per poter appartenere a un club organizzato e ambizioso. Adesso che paga per tutti, il club di Pallotta si aggrappa a Ranieri per salvare quel poco che resta, diventa fondamentale ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ma adesso la domanda è lecita: quando Monchi si dimetterà? Quando deciderà di ammettere gli errori (enormi) commessi ben oltre qualsiasi impegno contrattuale e indolentemente da un futuro che lo vedrà comunque lontano da Roma? La chiave è questa, più che la chiave bisognerebbe avere il dovere di rassegnare il mandato dopo un fallimento su tutta la linea. Che non è giusto coinvolga soltanto Di Francesco. Infatti, ci aspettiamo presto un riscontro in tal senso…