Di Francesco non parla e si isola sul pullman

Per Eusebio Di Francesco è stata una cocente delusione. L’eliminazione della Roma dopo i tempi supplementari brucia e non poco, la sua espressione era tutta un programma, lo hanno aspettato vanamente in sala stampa per la conferenza ma lui ha preferito disertare. Evidentemente è avvolto nei suoi pensieri, lo stesso De Rossi aveva fatto intuire che una decisione sul futuro potrebbe dipendere anche dalle valutazioni dello stesso tecnico abruzzese. E c’è un’immagine, diventate virale in questi minuti, che mostra l’allenatore giallorosso isolato sul pullman della squadra dopo la gara. Evidentemente Di Francesco continua a riflettere…

Foto: Twitter ufficiale Roma