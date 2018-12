Di Francesco: “Ho dubbi solo in difesa, Manolas forse fuori. Infortuni? Serve una preghiera”

Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della partita di domani in casa del Cagliari: “Dobbiamo migliorare in tante cose. Però non si può pretendere tutto e subito. Dovremo essere più bravi a difendere la linea difensiva con i centrocampisti. E’ questo che vorrei migliorare, ed è l’aspetto principale da migliorare. Noi il gol lo riusciamo a fare, il problema è migliorare nelle occasioni da concedere agli avversari”. Su Florenzi, Fazio e Manolas: “Florenzi domani giocherà da terzino. Per quanto riguarda Fazio è totalmente recuperato. Manolas ha avuto un colpo in partitella e potrebbe restare fuori. Verrà in ritiro ma ha il 50% di possibilità che possa recuperare per il Cagliari”. Su Cristante e Nzonzi e i sostituti: “L’unica è mettersi con un difensore in più. Vorrei lavorare in più con Riccardi, che però è stato in Nazionale fino a ieri e non l’ho potuto provare. Parliamo di un 2001. Dobbiamo essere bravi ad avere un grandissimo equilibrio. Non ho grandi possibilità, ma sto pensando a situazioni che potrebbero aiutarci. Dobbiamo fare una bella preghiera per rimetterci a posto come rosa, questo potrebbe aiutarci”. Su Marcano: “Si è allenato benissimo. Potrebbe essere domani la sua giornata. Sto valutando. Abbiamo più scelta dietro rispetto ad altri ruoli. Gli unici dubbi si riferiscono proprio a quel settore del campo”. Sul momento difficile: “Diamo una percentuale a tutti. Pellegrini, tra il mio e il suo desiderio di averlo a disposizione, abbiamo fatto un percorso accelerato ed è accaduto un imprevisto. Fa parte del gioco. A volte essere un pochino frettolosi può provocare certi rischi. Abbiamo la necessità di recuperare i giocatori perché le partite sono tante. Sarebbe il massimo avere la rosa a disposizione. Non mi lego mai alla sfortuna, anche se certe situazioni ti fanno pensare”. Su El Shaarawy e Dzeko: “E’ ovvio che facciamo di tutto per recuperarli il prima possibile. C’è la voglia di fare un qualcosa per rimediare agli infortuni e a qualche errore di valutazione fatto in precedenza”.

Foto: Twitter Roma