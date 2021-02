France Football stila la lista dei più grandi rimpianti del calcio: Cassano guida la classifica

La rivista francese France Football ha stilato una classifica dei maggiori talenti che hanno sprecato il loro potenziale. Tante vecchie conoscenze della Serie A. Storie e percorsi diversi, con una sola cosa in comune: non essere riusciti a dimostrare completamente il proprio immenso valore. Questa la classifica completa, che tiene in considerazione solo calciatori ritirati:

10° ADRIANO

9° ANDY VAN DER MAYDE

8° NIKOLAS ANELKA

7° MARIO BASLER

6° RASHID YEKINI

5° DIMITAR BERBATOV

4° ANTONIO VALENTIN ANGELILLO

3° STAN BOWLES

2° PAUL GASCOIGNE

1° CASSANO

Foto: abc.es