France Football: c’è un obbligo di riscatto nel contratto di Ait Bennasser

Lo scorso 30 agosto, il Girondins de Bordeaux ufficializzava l’acquisto in prestito del centrocampista Youssef Ait Bennasser dal Monaco. Il 23enne, reduce da un’annata al Saint-Etienne, è stato presentato in conferenza stampa solo oggi e France Football ha rivelato un dettaglio sull’operazione che lo ha portato sulle rive del fiume Garonne: al raggiungimento delle 15 presenze, si attiverà l’obbligo di riscatto. Per ora, siamo a quota zero.

Foto: twitter personale