Ufficiale: Fran Perez è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano

15/08/2025 | 18:40:05

Per Fran Perez si aprono le porte di una nuova società spagnola. Il calciatore classe 2002 si trasferisce al Rayo Vallecano, dopo la lunga esperienza (dal 2011) al Valencia, la squadra della sua vita. Di seguito il comunicato del club:“Il Rayo Vallecano di Madrid e il Valencia CF hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Fran Perez . L’ala, cresciuta nelle giovanili del club valenciano, ha firmato un contratto quadriennale. Benvenuto Fran!”.

Foto: sito Rayo Vallecano