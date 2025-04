FRAN GONZALEZ, UN PRODIGIO CHIAMATO A LASCIARE IL SEGNO NEI BLANCOS

Nel momento clou della stagione il Real Madrid si trova in piena emergenza portieri. E Carlo Ancelotti si è già affidato a Fran Gonzalez in Liga con il Valencia. Non è stato un esordio baciato dalla fortuna per il giovane portiere spagnolo, con i Blancos che sono caduti al Bernabeu per 2-1 con la rete di Hugo Duro al 95′. Ma questa sera Gonzalez è chiamato a essere protagonista nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal.

Arrivato al Real Madrid nel 2022, ha 19 anni ed è entrato nel giro della prima squadra nel 2022 (proprio a seguito di un grave infortunio occorso a Courtois), ma senza mai riuscire ad esordire fino alla scorsa settimana. Nonostante la sua giovane età, Gonzalez ha dimostrato di avere talento e determinazione, facendosi un nome nella squadra del Real Madrid Castilla con 19 gol subiti e tre rigori parati in 16 presenze,

Sin qui, agli ordini di Ancelotti ha collezionato diciannove panchine nel corso di questo campionato, nel momento più importante della stagione, potrebbe vedersi garantita la chance a lungo attesa. Sarà una notte storica per Fran Gonzalez: i riflettori saranno puntati tutti su di lui.

Foto: Instagram Gonzalez