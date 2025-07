Fran García resta al Real Madrid: fiducia totale di Xabi Alonso

25/07/2025 | 08:01:41

Il Real Madrid ha preso una decisione netta: Fran García non sarà ceduto. Secondo quanto riportato da AS, la società ha ignorato le numerose offerte ricevute per il terzino sinistro, convinta che il canterano rappresenti una risorsa strategica per il progetto tecnico di Xabi Alonso. La fiducia nei confronti del giocatore si è consolidata nel corso dell’ultima stagione, durante la quale ha collezionato 54 presenze e un totale di circa 3.500 minuti in campo, dimostrando solidità e continuità anche nei momenti più delicati, soprattutto quando Mendy è stato fuori per infortunio. Il Mondiale per Club ha ulteriormente rafforzato la sua posizione nella rosa: è sempre partito titolare e ha offerto prestazioni di alto livello. Tra i club interessati a Fran García c’era anche il Milan, ma alla fine la squadra rossonera ha virato su Estupiñán. Sul fronte opposto, la situazione di Mendy appare più incerta. Il difensore francese non ha ancora debuttato nella nuova era targata Xabi Alonso e, pur avendo rinnovato il contratto fino al 2028, il suo futuro è in discussione. I frequenti problemi fisici e l’arrivo di Carreras, per cui sono stati spesi 50 milioni di euro, complicano la sua permanenza in un reparto già saturo. Se dovesse aprirsi alla cessione, il Real Madrid sarebbe disposto ad agevolarne l’uscita.

Foto: insta madrid