FRAN GARCIA, LA NUOVA FRECCIA DI CARLO ANCELOTTI

In un giugno di annunci in casa del Real Madrid, tra l’addio di Benzema, l’arrivo di Bellingham e il ritorno di Brahim Diaz. Oltre l’ex Milan, i blancos riabbracciano un altro prodotto della loro cantera, il terzino sinistro Fran Garcia, l’ennesima promessa vincente del club spagnolo che torna a casa per consacrarsi definitivamente.

Francisco José García Torres nasce il 14 agosto 1999, la sua vita calcistica parte da Bolaños de Calatrava, città in cui è nato e cresciuto. A livello giovanile viene subito notato dal Real Madrid che non ci pensa due volte a portarlo nella propria cantera. Il difensore fa tutta la trafila della giovanile fino ad arrivare al 6 dicembre 2018, giorno in cui esordisce con la prima squadra in Coppa del Rey durante la partita vinta contro il Melilla per 6-1. La stagione successiva il calciatore passa nel Real Madrid Castilla, dove giocherà per due stagioni, mettendo nello score quasi 60 presenze e 1 gol.

Dopo due anni nella Castilla, il difensore viene notato dal Rayo Vallecano che lo prende in prestito e disputa una stagione super culminata con la risalita della squadra in Liga. Il calciatore disputa 41 partite (tutte da titolare) e segna 2 reti, una in campionato e l’altra in Coppa del Rey. Al termine della stagione 2020/21, il Rayo Vallecano decide di riscattarlo e riamane titolare inamovibile anche in Liga, dove riesce a disputare 35 partite, tutte ad altissimo livello, tanto da conquistarsi anche la convocazione nell’Under 21 spagnola.

Il Rayo dopo una splendida salvezza raggiunta in modo abbastanza tranquillo arriva al campionato 2022/2023 pronta per stupire tutti, il primo che vuole continuare a confermarsi è proprio Fran Garcia che non molla quella fascia sinistra per nessun modo. A fine stagione arriva una comoda salvezza, sfiorando il sogno europeo fino a qualche giornata dalla fine. Per il terzino invece altre 40 presenze con 2 gol e 3 assist che sono valsi la chiamata del Real Madrid che si è ripreso il suo gioiello ed è pronto a lanciarlo definitivamente.

Fran Garcia è il tipico terzino modello che sale e scende sulla fascia con una semplicità unica, a livello tattico è paragonabile a Theo Hernandez senza ombra di dubbio, forse l’unica pecca è legata a livello fisico visto che il ragazzo è alto poco più di 165cm. Nel Real Madrid però è pronto a fare quel salto verso l’ultimo gradino prima di potersi consacrare a livello Europeo, dopo aver conquistato gli occhi di tutta la Spagna a suon di sgasate e cross.

