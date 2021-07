Frabotta saluta la Juve: “Farò tesoro degli insegnamenti e delle esperienze vissute quest’anno”

Gianluca Frabotta da ieri è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il giovane difensore classe ’99, attraverso il proprio profilo personale di Instagram, ha scritto un lungo messaggio per ringraziare e salutare la Juventus. “Una stagione intensa, piena di emozioni che porterò sempre con me! È stato un orgoglio giocare e vincere per la Juventus con affianco GRANDI CAMPIONI !! Cercherò di fare tesoro degli insegnamenti e delle esperienze positive e non, vissute quest’anno!! Grazie Juventus”.

