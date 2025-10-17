Frabotta: “Cristiano Ronaldo era un esempio quotidiano alla Juventus. Sarò sempre grato a Pirlo”

17/10/2025 | 16:40:01

L’ex Juventus Gianluca Frabotta, intervistato dal Corriere della sera, ha parlato dei suoi tempi alla Juventus: “Cristiano Ronaldo era un esempio quotidiano. Mi è rimasto impresso un suo gesto. Durante un’esercitazione tattica, Sarri gli mostrava i movimenti che avrebbe dovuto fare nei calci piazzati. Lui era un po’ contrariato. Era diverso, non aveva bisogno di indicazioni, sentiva dentro dove sarebbe finita la palla. Per farlo capire all’allenatore aveva strappato dell’erba e l’aveva masticata e annusata. “A me piace capire il campo, capire dove arriverà il pallone. Pirlo? Sarò sempre grato al mister. Ha avuto fiducia in me, aiutandomi a gestire la tensione. Nel suo esordio in panchina contro la Sampdoria mi aveva fatto giocare titolare. Ricordo ancora l’allenamento precedente. Ero in autostrada, stavo tornando a casa. Mi aveva chiamato il team manager per dirmi di tornare indietro, Pirlo mi voleva parlare. Ho saputo in quell’occasione che sarei partito dall’inizio” ha ricordato l’attuale giocatore del Cesena.

Foto: Instagram giocatore