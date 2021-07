Frabotta all’Atalanta libera Ruggeri per la Salernitana

Due notizie importanti, collegate. L’Atalanta sta per chiudere l’operazione Gianluca Frabotta con la Juve, in prestito con diritto di riscatto. Il laterale sinistro ha detto sì, l’operazione con il Genoa era stata considerata “chiusa” ma non è così e quindi ora l’Atalanta può definirla. Mancano ancora alcuni dettagli, ma l’Atalanta ha scelto Frabotta come vice Gosens.

A quel punto – come già anticipato – verrebbe automaticamente liberato Matteo Ruggeri, classe 2002: ci sono gli accordi con la Salernitana, maturati già durante la trattativa che ha portato Zortea in granata.

Foto: Instagram personale