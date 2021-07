Frabotta al Verona: tutto confermato, pole rafforzata. Siamo in dirittura

Gianluca Frabotta sarà il nuovo esterno sinistro del Verona. Confermato quanto vi avevamo anticipato quattro giorni fa quando vi avevamo parlato di uno scatto forte, fortissimo, dell’Hellas per il classe ’99 in uscita dalla Juve. Ormai siamo ai dettagli, l’operazione è in dirittura. Frabotta doveva andare all’Atalanta ma poi non ci sono stati accordi con la Juve per una richiesta ritenuta eccessiva. Il Genoa ci aveva provato, ma non aveva mai chiuso la trattativa. Adesso per Frabotta, che ha saltato il primo test con la Juve perché si è presentato in ritardo ad un allenamento, c’è la possibilità di ripartire dall’Hellas.

FOTO: Instagram Frabotta