Fox Deportes a sorpresa: Cavani andrà in MLS

Edinson Cavani può lasciare il PSG per trasferirsi in MLS. Questo quanto riportato da Fox Deportes, secondo cui El Matador avrebbe deciso di sposare la causa di David Beckham e della sua Inter Miami, squadra della quale è proprietario e che debutterà nel massimo campionato statunitense a partire dalla prossima stagione. L’attaccante ex-Napoli arriverebbe negli USA dopo la scadenza del proprio contatto con i parigini, prevista per giugno 2020. Ancora una stagione in Ligue 1 e poi il volo transatlantico per far felice Beckham. Anche se in un anno ci sarà ancora tanto tempo per riflettere.

Foto: Football Premium