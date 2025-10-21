Foti: “La Sampdoria è la mia squadra, servono risultati. Ho imparato tanto da Giampaolo e Mourinho”

21/10/2025 | 16:47:27

Salvatore Foti si è presentato in conferenza stampa da tecnico della Sampdoria, le sue parole: “La Samp è la mia squadra, ma contano solo i risultati. So bene cosa è successo, lo seguivo anche dalla Turchia. Ma ora bisogna guardare avanti, a sabato. Il passato non conta. La Samp è la mia squadra: non sono nato sampdoriano, lo sono diventato grazie a mia moglie e agli amici. Ma quello che conta sono i punti e i risultati. Con Giampaolo ho vissuto tre anni bellissimi, di grande crescita. Ha fatto divertire i tifosi, vinto quattro derby e pareggiato due. Mi ha insegnato tanto sulla linea difensiva e mi ha dato fiducia nello staff. Mourinho? Un’esperienza incredibile, ti arricchisce anche nelle delusioni. Mi ha scritto ‘Forza Samp’, perché sa bene cosa significa per me questa squadra. Ho giocato con Montella, Cassano, Pazzini, Pozzi, Quagliarella e tanti altri. Ora abbiamo Massimo Coda: deve dare tanto, anche come leader, e trasmettere fiducia al gruppo”.

FOTO: X Sampdoria