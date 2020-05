Foster e l’aneddoto su Capello: “Il giorno che nacque mio figlio, mi richiamò all’allenamento”

Ben Foster, ex portiere del Manchester United e attualmente in forza al Watford, è intervenuto ai microfoni del Daily Mail raccontando un curioso aneddoto su Fabio Capello, risalente ai tempi dell’esperienza da ct nella nazionale inglese: “Ero in ritiro con la nazionale e mia moglie mi chiamò per dirmi che si erano rotte le acque. Chiesi a Capello di poterla raggiungerla e lui mi rispose: ‘Tra mezz’ora abbiamo allenamento’. Riuscì a raggiungere mia moglie e poco dopo la nascita di mio figlio mi disse che di tornare…”.

Foto: kyivpost