Rino Foschi è intervenuto ai microfoni di 1 station radio per dire la sua riguardo la Nazionale azzurra di Roberto Mancini che ha strappato il pass per la finale di Euro 2020. In particolare, l’ex direttore sportivo del Palermo si è soffermato su un retroscena di mercato riguardante Jorginho. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’Italia, ieri sera, ha dato un segnale importante. Non abbiamo disputato un buon primo tempo, ma siamo passati facendo tutto bene nel secondo, con dei recuperi importanti, grazie alla nostra freddezza nei rigori, al miglior portiere in circolazione e ad un Jorginho che fa parte di un’altra categoria. Vi racconto un retroscena sul metronomo azzurro. Prima che andasse alla Juventus, avevo venduto Dybala al Napoli per Jorginho più 20 milioni di euro, ma Zamparini bloccò la cessione perché tutti, tranne il sottoscritto, gli parlavano male dell’italo-brasiliano. Lo reputavo già allora il più forte centrocampista in Italia. La nostra Nazionale non aveva un calciatore così in quel ruolo da tempo. Il rigore finale l’ha calciato come se giocasse fra amici. È stata la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria”.

Foto: Twitter Nazionale italiana