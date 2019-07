FORZA FISICA E DOMINIO SUL GIOCO AEREO: ABDOU DIALLO, UN MURO PER IL PSG

Il Paris Saint-Germain si è assicurato dal Borussia Dortmund Abdou Diallo, difensore classe 1996. Il centrale, dopo sole due stagioni in Bundesliga, lascia la Germania per tornare in Ligue 1. Il club parigino ha speso più di 30 milioni di euro per assicurarsi il 23enne dal club giallonero. Una cifra giustificata dalla giovane età di un giocatore che, però, vanta già un’esperienza di tutto rispetto nel calcio europeo.

Francese ma di origini senegalesi, Abdou Diallo dopo anni trascorsi tra le giovanili di Saint-Herblain, Grand Font e Agouleme, si trasferisce nel 2007 nella squadra della sua città natale, il Tours, dove rimane per due stagioni. Altri due anni al Chambray prima di approdare, nel 2011, al Monaco. Il suo rendimento con la Primavera del club del Principato, con il quale disputa 5 partite in Youth League, convincono Jardim, al primo anno da allenatore dei transalpini, a convocare Diallo e a farlo esordire sia in Ligue 1 che in Coppa di Francia. Entra in campo nel finale del match contro il Marsiglia del 14 dicembre 2014, poi viene schierato titolare nei quarti della Coppa di Francia, dove il Monaco viene escluso a seguito della sconfitta contro il Psg datata 4 marzo 2015.

Nel 2015/2016 viene ceduto in prestito allo Zulte Waregem, club belga che gioca il massimo campionato, la Jupiler Pro League. Ed è in Belgio che Diallo trova anche il suo primo gol: il 23 gennaio 2016, segnato contro il Leuven. Si ripete la domenica successiva contribuendo alla vittoria contro il Westerlo e segna anche nei Playoff. Dopo una stagione positiva (35 presenze e 3 reti), torna al Monaco nell’anno in cui il club monegasco trionfa in Ligue 1, collezionando 12 presenze e giocando per la prima volta in Champions League: il debutto, da titolare, avviene nel ko contro il Bayer Leverkusen. Proprio la Germania sarà la tappa successiva della sua carriera: nel 2017, infatti, passa al Magonza, dove disputa 30 partite mettendo a segno 3 gol tra campionato e Coppa di Germania più un assist. Prestazioni che attirano il Borussia Dortmund, che se lo assicura la stagione successiva. Un 2018/2019 positivo, quello di Abdou Diallo: 38 partite, un gol e un assist per il difensore che diventa punto fermo dei gialloneri, tanto che salta solo 6 partite in Bundesliga e una in Champions League. Con la Francia, invece, percorre tutta la fila delle selezioni giovanili arrivando ad esordire con l’Under 21 transalpina il 6 ottobre 2016, saltando però l’Europeo vinto poche settimane dalla Spagna a causa di un infortunio. Ora, il Psg, pronto a renderlo un punto fermo della formazione campione di Francia.

Difensore molto forte fisicamente (186 cm), Abdou Diallo è bravo sia nelle chiusure che negli anticipi e, all’occorrenza, può rivelarsi un jolly: nella sua carriera, infatti, ha anche avuto modo di giocare da mediano davanti al reparto arretrato. La sua qualità principale è il tempismo nel gioco aereo, sia per la fase difensiva che per le palle inattive. Calamita spesso i palloni spediti in area dagli avversari, e sui calci da fermo ha anche un buon feeling con il gol, come dimostrano le reti segnate in Belgio durante la sua esperienza allo Zulte Waregem. Qualità che fanno di Diallo un potenziale punto fermo della difesa del Psg. E con un maestro sotto la Torre Eiffel come Thiago Silva, il francese potrà soltanto migliorare. E tanto.

