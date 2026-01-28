Fortini-Tsimikas-Disasi-Ranieri: incroci e retroscena

29/01/2026 | 00:20:45

Nel pomeriggio la Roma, come svelato con un tweet, ha mosso ulteriori passi in direzione Fortini. Il club giallorosso ha intensificato i contatti con l’agente e del terzino della Fiorentina in scadenza nel 2027, ha preannunciato un’offerta migliore e vedremo come risponderà il club viola che aveva pensato di proporre un nuovo rinnovo tra la fine di questa sessione di mercato e la metà della prossima settimana. Il discorso è collegato a Tsimikas che per il momento non si muove da Roma (in prestito dal Liverpool) ma la situazione va monitorata fino alla chiusura della sessione invernale. L’altro incrocio è tra Disasi e Ranieri, due profili che sta cercando: i primi sondaggi per il difensore centrale del Chelsea sono stati raccontati a fine dicembre, c’è concorrenza e la Fiorentina non ha ancora avuto una risposta definitiva. In ogni caso i viola hanno bisogno di prendere un difensore centrale a prescindere da Ranieri che, confermiamo, ha avuto una proposta dal Torino ma la Fiorentina per il momento non intende procedere.

Foto: sito Fiorentina