Fortini: “Prima da titolare in Europa? Sono davvero felice, ringrazio il mister e la squadra per la fiducia”

23/10/2025 | 18:36:45

Il centrocampista della Fiorentina, Niccolò Fortini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con il Rapid Vienna. Queste le sue parole:

“La prima da titolare in Europa? L’emozione è grandissima, sono davvero felice. Ringrazio il mister, ringrazio moltissimo la squadra per la fiducia e non vedo l’ora che inizi la partita. Il mister me l’ha detto più o meno due giorni fa, infatti sono stato subito preparato mentalmente”.

Foto: sito Fiorentina