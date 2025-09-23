Fortini: “L’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere è un sogno che si avvera”

23/09/2025 | 22:34:32

Niccolò Fortini ha fatto il suo esordio con la maglia della Fiorentina in Serie A, domenica sera nella gara contro il Como. Il ragazzo ha scritto così sui social dopo alcuni giorni: “Un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte. Sempre forza Viola”.

Foto: Instagram Fortini