Il retroscena: Fortini, la Fiorentina decide entro una settimana

16/08/2025 | 17:56:49

Niccolò Fortini ha dimostrato di essere un talento di assoluta prospettiva, terzino classe 2006 rientrato a Firenze dopo la proficua esperienza con la Juve Stabia. Per lui le richieste non mancano (nei mesi scorsi ci aveva provato anche il Milan), ne sono arrivate almeno 3 dalla Serie A e altrettante dalla B, con Pagliuca che spinge per riaverlo a Empoli dopo averlo allenato la scorsa stagione in Campania. La Fiorentina scioglierà le riserve nel giro di una settimana, potrebbe mandarlo a giocare, per ora lo considera il vice Dodò, tuttavia è una partita aperta a qualsiasi soluzione.

