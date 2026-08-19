Fortini al Torino: siamo in chiusura. Due mesi fa le prime tracce

19/08/2026 | 19:54:17

Niccolò Fortini e il Torino: ci siamo. Dopo varie interpretazioni sul suo futuro, alla fine il sul futuro sarà granata. Pienamente confermata la nostra esclusiva del 17 giugno, oltre due mesi fa, quando avevamo accostato per la prima volta e a sorpresa il classe 2006 al Torino. In quella circostanza il Torino aveva proposto 5 milioni più eventuali bonus per il cartellino, proposta rifiutata dai viola che chiedevano almeno 8 più 2 di bonus. Una trattativa lunghissima che porterà al cambio di formula (prestito con diritto, valutazione del cartellino sempre vicina ai 10 milioni). Ovviamente prima verrà messo a posto il contratto di Fortini, ma il Torino è al traguardo.

Foto: sito Fiorentina