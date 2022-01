Forte saluta il Venezia con qualche polemica: “Ringrazio soprattutto chi non ha creduto in me, dimostrerò che sbagliavano”

Francesco Forte saluta il Venezia e i suoi tifosi attraverso un messaggio pubblicato dai propri canali social: “Che dire, è arrivato il momento dei saluti… vorrei solo dire grazie a tutte le persone che lavorano per il Venezia che mi hanno fatto sentire a casa da subito, vorrei ringraziare tutti i miei compagni con cui abbiamo scritto un pezzo di storia e abbiamo fatto qualcosa di unico per una città meravigliosa a cui auguro il meglio.. Vorrei ringraziare tutti i tifosi del Venezia che purtroppo non ci hanno potuto accompagnare partita dopo partita l’anno scorso ma che quest’anno ci sono stati sempre vicino anche nei momenti difficili. Ringrazio anche e soprattutto chi non ha creduto in me perché come ho sempre fatto nella mia carriera farò di tutto per dimostrargli che si sbagliavano. A presto Venezia sarai per sempre nel mio cuore”. Lo aspetta il Benevento, alla prese con il caso Lapadula, che ha voluto regalare a Caserta un rinforzo importante.

FOTO: sito venezia