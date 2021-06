Forsberg: “Abbiamo lottato fino in fondo, ma ieri non è bastato. Complimenti all’Ucraina”

“Il calcio può far male. Abbiamo lottato fino in fondo e dato tutto per andare avanti, ma ieri non è bastato. Congratulazioni e buona fortuna all’Ucraina. Come sempre, è stato un onore rappresentare la Svezia e creare nuovi ricordi insieme alla squadra. Grazie per tutto il vostro supporto!”, il messaggio di Emil Forsberg, protagonista ad Euro 2020 con la Svezia, eliminato ieri sera al 121′ dall’Ucraina.

Fotboll kan göra ont. Vi kämpade hela vägen och gav allt för att ta oss vidare, men igår räckte det inte. Stort grattis och lycka till Ukraina. Som alltid har det varit en ära att representera Sverige och att skapa nya minnen tillsammans med laget. Tack för allt ert stöd! pic.twitter.com/F21OmMeJqx — Emil Forsberg (@eforsberg10) June 30, 2021

Foto: Twitter Euro 2020