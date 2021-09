Fornals: “Un giorno che io e la mia famiglia ricorderemo per sempre”

Pablo Fornals ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per la sua Spagna nel complicato match sul campo del Kosovo. L’attaccante del West Ham ha esordito da titolare nella sua Nazionale con una marcatura. “Sono contento della mia prima partita da titolare e per il gol. E’ un giorno che io e la mia famiglia ricorderemo per sempre”, le sue dichiarazioni nel post partita riportate da Sport.es.

Foto: Twitter Spagna