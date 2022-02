Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olympiacos-Atalanta

Al di là delle assenze per continuare a stupire pure in Europa: è questo il motto dell’Atalanta che domani si giocherà il passaggio del turno agli ottavi di finale sul campo dell’Olympiacos. Poche alternative per Gasperini, che in conferenza ha scherzato sull’utilizzo da attaccanti dei portieri Sportiello e Rossi: con Boga e Malinovskyi ci sarà Pasalic. Pedro Martins conferma Tiquinho Soares, autore del gol dei greci nella gara di andata, al centro dell’attacco. Di seguito le probabili formazioni:

Olympiacos (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, Bouchalakis, Camara, Reabciuk; Masouras, Tiquinho Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic, Boga. All. Gasperini.

Foto: Twitter Atalanta