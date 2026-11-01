Forfait dell’ultimo minuto in casa Napoli: Hojlund non ci sarà contro la Juventus
01/11/2026 | 19:53:54
Assenza pesante in casa Napoli: Rasmus Hojlund, in dubbio alla vigilia, salterà la sfida Champions contro la Juventus per la febbre. Massimiliano Allegri, così, dovrà fare a meno del suo attaccante titolare per la seconda volta in stagione. Nella prima occasione, il danese partì dalla panchina contro il Venezia, per poi subentrare al posto di Lucca. Proprio su quest’ultimo è affidato il peso dell’attacco stasera.
Foto: Instagram Hojlund