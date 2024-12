“Forever Sinisa Mihajlovic”: il tributo della Sampdoria a due anni dalla scomparsa

Sinisa Mihajlovic, figura iconica nella storia della Sampdoria sia come giocatore dal 1994 al 1998 che come allenatore nel biennio 2013-2015, è stato omaggiato dal club blucerchiato sui social nel secondo anniversario della sua scomparsa. “Forever Sinisa Mihajlovic” è il messaggio condiviso dalla società per onorarne la memoria.