Forestieri: “Sono rientrato dalle vacanze in anticipo. Ecco cosa ci chiede mister Gotti”

Fernando Forestieri, attaccante argentino dell’Udinese, è intervenuto ai canali ufficiali del club in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono rientrato dalle vacanze con dieci giorni di anticipo per avvantaggiarmi nella preparazione, che non ero riuscito a svolgere l’anno scorso. Mi sto sentendo bene nonostante le gambe pesanti. Siamo pronti a fare ciò che il mister ci chiederà. Lui ci conosce più di tutti e se ci propone idee nuove noi ci prepariamo per accontentarlo. Abbiamo provato anche altre formazioni, l’atteggiamento che il mister richiede presuppone un impegno notevole e questo aspetto mi piace molto”.

FOTO: Twitter Udinese