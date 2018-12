Football Leaks: il City rischia l’esclusione dalla Champions

Guai in vista per il Manchester City? Sembrerebbe di sì. Secondo quanto riferisce Football Leaks, la Uefa sta per concludere un’indagine sulla condotta finanziaria del club inglese. Qualora venissero trovate le prove delle violazioni e dell’aggiramento delle regole del Fair Play Finanziario, scatterebbe in automatico l’esclusione da ogni competizione Uefa a partire dall’anno prossimo. Nel 2014 i dirigenti del City avevano compiuto manovre in conclamata violazione del FFP, proprio per scongiurare un’esclusione dalle coppe europee. Presto i Citizens conosceranno l’esito dell’indagine.