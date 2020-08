Fontana: “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato della possibile riapertura degli stadi a Radio Punto Nuovo: “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì. La ripresa della normalità passa per la ripresa totale dello sport, soprattutto in un paese come il nostro. Quando? Speriamo di riuscire a trovare presto una soluzione compatibile per tutto il paese. Se ciò non sarà possibile, potremo andare ognuno con i propri provvedimenti”. Ha aggiunto poi Fontana: “Ho chiesto la partecipazione del Governo, anche perché bisogna prendere una scelta coerente ed unitaria”.

Foto: Twitter personale