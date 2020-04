Font denuncia: “Con Bartomeu il Barcellona rischia la bancarotta economica e morale”

Victor Font, candidato argentino alla presidenza del Barcellona per il 2021, leader del gruppo Sì al Futur e imprenditore, ha voluto denunciare ai media la mala gestione del club da parte dell’attuale presidente Bartomeu: “Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando alla tempesta perfetta. – scrive in una lettere ai media iberici – E i problemi non nascono adesso: abbiamo vissuto la condanna del club sul caso Neymar, le divergenze pubbliche tra dipendenti e giocatori, e l’udienza sul caso dei social media che sembra confermare lo scandalo. Se ci aggiungiamo una politica sportiva irregolare, la ripartizione del CdA e una significativa riduzione degli incassi a causa della pandemia, il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over”.

Foto: profilo Twitter personale Victor Font