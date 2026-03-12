Font (candidato presidenza Barcellona): “Haaland? Non è un’opzione praticabile, ma siamo pronti a tutto”

12/03/2026 | 16:25:41

Il candidato alla presidenza del Barcellona, Victor Font, si è espresso così a Radio Barceloneta su Haaland, accostato al Barcellona: “Haaland è senza dubbio uno dei migliori centravanti al mondo ma breve termine non è un’opzione praticabile, perché ha rinnovato un contratto a lunghissimo termine l’anno scorso. Ma personalmente, sono convinto che questi contratti decennali vengano raramente rispettati. Tutto è possibile e dobbiamo essere preparati a un giocatore di questo talento che ha dichiarato di amare la Spagna e l’anno scorso di amare il Camp Nou”.

