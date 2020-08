Fonseca: “Zaniolo non ha i 90′ minuti. Complimenti alla Juventus”

L’allenatore della Roma dopo la vittoria contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Fonseca: “Vanno fatti i complimenti alla Juventus per la conquista del campionato, ha vinto la squadra che è stata meglio durante la stagione. Hanno meritato di vincere perché sono stati i più forti durante la stagione. Siviglia? Oggi è una vittoria importante, la squadra ha giocato con ambizione. Adesso prepariamo la partita con il Siviglia che sarà difficile, è sempre importante vincere sopratutto se lo fai con la Juventus. Zaniolo? Ha fatto una buona partita, abbiamo visto però che non può fare una partita intera. Il cambio modulo è una scelta mia, non ho parlato con i giocatori. Dopo tre sconfitte ho pensato che avevamo bisogno di maggiori certezze in difesa.”

Foto: twitter Roma