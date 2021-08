Fonseca: “Voglio allenare un top club. Tottenham? Era tutto fatto, poi è arrivato Paratici”

Paulo Fonesca, ex allenatore della Roma, durante questa estate è stato spesso avvicinato alla panchina del Tottenham. Una trattativa che si era quasi conclusa salvo poi bloccarsi repentinamente per un ostacolo fatale. Lo ha rivelato lo stesso tecnico portoghese all’emittente televisiva SIC. Ecco un estratto delle sue parole:

“Era tutto pronto, ogni ostacolo era stato superato. Ma con l’arrivo del nuovo direttore generale (Paratici), sono sorte complicazioni difficili da superare. Voglio allenare top club ma non posso mettere in discussione le mie idee di calcio, i miei valori solo per allenare una grande squadra. Il presidente Levy e il direttore sportivo Hitchen hanno sempre sostenuto che la squadra dovesse praticare un calcio offensivo, essere attrattiva, dominante, che sono proprio le caratteristiche delle mie squadre. Con l’ingresso di Paratici (lui lo definisce sempre direttore generale, non fa mai il suo nome, ndr) le cose sono cambiate, non era possibile sviluppare qualcosa in cui non credevo”.

Foto: Instagram Fonseca