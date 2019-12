Fonseca: “Vittoria ottenuta con spirito di squadra, stiamo migliorando in fase difensiva. Pellegrini grande giocatore”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo il successo a Verona ai microfoni di Sky Sport: “E’ una vittoria frutto del grande atteggiamento e dello spirito di squadra. Abbiamo giocato contro una buona squadra molto difficile da affrontare. Il Verona difende bene ed è molto aggressiva. Non abbiamo fatto un bel gioco con il pallone ma contro queste squadre l’atteggiamento è molto importante”.

Pellegrini?

“Chi conosce Pellegrini sa che è un gran giocatore”.

La squadra ha idee chiare e sa prendersi i giusti rischi.

“Devo dire che la squadra è migliorata molto a livello difensivo. E’ vero che quando siamo sicuri dal punto di vista difensivo, la squadra si sente più in fiducia”.

La voglia di dominare la spostiamo in avanti?

“Devo dire che noi vogliamo essere più dominatori. Mi piace molto quando la squadra gioca nella metà campo offensiva. A volte non è possibile, come oggi per le caratteristiche del Verona. A volte è più importante la profondità contro una squadra aggressiva. E’ però vero che io voglio un gioco con il pallone giocando vicino alla porta avversaria”.

Cambiato qualcosa a livello di preparazione fisica dopo gli infortuni?

“No. Il lavoro è lo stesso anche perchè non abbiamo avuto problemi muscolari. Sono più problemi traumatici”.

Foto: Roma Twitter